2019-01-28T13:04:59+03:00
Происшествия

Полиция Москвы задержала подростка, который пять раз "минировал" школу

Юноша уже признался в содеянном, однако пока не смог объяснить причину осуществления ложных звонков в экстренные службы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Новой Москве задержали подростка по подозрению в заведомо ложных сообщениях о минированииВ Новой Москве задержали подростка по подозрению в заведомо ложных сообщениях о минированииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Полиция задержала 15-летнего юношу, который на протяжении месяца пять раз сообщал о минировании одной и той же школы в поселке Кленовское Новой Москвы. Об этом сообщил начальник пресс-службы главка столичных правоохранительных органов полковник Юрий Титов.

"Сотрудники центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в заведомо ложных сообщениях о минировании учебного заведения на территории Новой Москвы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

Согласно данным ведомства, каждый раз после звонков школьника в экстренные службы в образовательное учреждение направлялись сотрудники различных силовых структур, в том числе кинологи. Также проводилась эвакуация учеников, учителей и других сотрудников заведения. При этом ни одно из сообщений о заложенных в здании бомбах не подтвердилось.

С помощью идентификации номера телефона сотрудникам полиции удалось установить, кто именно делал звонки. Подросток был задержан и допрошен - он уже признался во всем содеянном, однако причину таких поступков еще предстоит выяснить. Родителей школьника обязали присматривать за подозреваемым. По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом месяце по аналогичному обвинению был задержан также житель Татарстана, "заминировавший" московские аэропорты и здание Госдумы. Мужчина оказался психически нездоров.

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