Дмитрий Песков высказался об охране Третьяковки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о громом инциденте в Третьяковской галерее, где в воскресенье была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». В частности, он выразил уверенность, что культурные объекты в столице охраняются на должном уровне.
«Безопасность обеспечивается, там хранятся и художественные ценности и предметы искусства, которые вообще не имеют цены. Говорить, что что-то не так, преждевременно, а делать какие-то технологические выводы надо, безусловно», - отметил официальный представитель Кремля.
Напомним, момент кради картины попал на видео. Судя по кадрам, мужчина спокойно прошел в зал и вынес картину на глазах десятков свидетелей, которые приняли его за сотрудника музея. Грабителя уже задержали, он дал показания. Картину нашли, она не пострадала.
Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.
Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.
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