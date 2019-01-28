Дмитрий Песков высказался об охране Третьяковки

СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-28T13:28:37+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о громом инциденте в Третьяковской галерее, где в воскресенье была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». В частности, он выразил уверенность, что культурные объекты в столице охраняются на должном уровне.

«Безопасность обеспечивается, там хранятся и художественные ценности и предметы искусства, которые вообще не имеют цены. Говорить, что что-то не так, преждевременно, а делать какие-то технологические выводы надо, безусловно», - отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, момент кради картины попал на видео. Судя по кадрам, мужчина спокойно прошел в зал и вынес картину на глазах десятков свидетелей, которые приняли его за сотрудника музея. Грабителя уже задержали, он дал показания. Картину нашли, она не пострадала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688526" frameborder="0"></iframe> Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688535" frameborder="0"></iframe> Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.

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