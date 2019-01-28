2019-01-28T13:28:37+03:00
Общество

Дмитрий Песков высказался об охране Третьяковки

После громкой кражи картины Куинджи, в галерее должны сделать технологические выводы
Татьяна СЫКОВА
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Дмитрий Песков заявил о необходимости сделать выводы из ЧП.Дмитрий Песков заявил о необходимости сделать выводы из ЧП.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о громом инциденте в Третьяковской галерее, где в воскресенье была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». В частности, он выразил уверенность, что культурные объекты в столице охраняются на должном уровне.

«Безопасность обеспечивается, там хранятся и художественные ценности и предметы искусства, которые вообще не имеют цены. Говорить, что что-то не так, преждевременно, а делать какие-то технологические выводы надо, безусловно», - отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, момент кради картины попал на видео. Судя по кадрам, мужчина спокойно прошел в зал и вынес картину на глазах десятков свидетелей, которые приняли его за сотрудника музея. Грабителя уже задержали, он дал показания. Картину нашли, она не пострадала.

Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.

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Все картины Куинджи на время экспозиции в Третьяковке были застрахованы

Не все картины Куинджи были подключены к автоматизированной системе безопасности, поэтому во время кражи полотна «Крым. Ай-Петри» не сработала сигнализация. Первоначальная информация, что бесценные полотна не были застрахованы, не подтвердилась. На время выставки в Третьяковке страховое обеспечение поддерживалось якутской компанией «Стерх», которая выиграла аукцион в августе прошлого года. Соответствующий полис заключен на все время работы экспозиции с 1 октября 2018 года до 17 февраля этого года (подробности)

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