Кремль не планирует контактировать с оппозиционным лидером Венесуэлы
Кремль не контактировал с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо и не планирует устанавливать с ним связь в ближайшее время. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не было", - сказал представитель Кремля.
При этом он уточнил, что сами официальные власти Венесуэлы за финансовой или военной помощью к Москве не обращались. На переговорах президента РФ Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана этот вопрос также не поднимался, сообщает корреспондент "КП".
Напомним, как писал сайт kp.ru, ситуация в Боливарианской Республики обострилась на прошлой неделе после того, как спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Его назначение поддержали многие страны, которые не признают состоявшиеся в прошлом году выборы президента, однако Россия встала на сторону легитимного лидера Николаса Мадуро.
Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.