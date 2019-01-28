2019-01-28T13:23:20+03:00
Политика

Кремль не планирует контактировать с оппозиционным лидером Венесуэлы

Официальные власти Боливарианской Республики также не обращались за помощью к Москве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер оппозиционеров Венесуэлы Хуан ГуайдоЛидер оппозиционеров Венесуэлы Хуан ГуайдоФото: REUTERS
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Кремль не контактировал с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо и не планирует устанавливать с ним связь в ближайшее время. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, не было", - сказал представитель Кремля.

При этом он уточнил, что сами официальные власти Венесуэлы за финансовой или военной помощью к Москве не обращались. На переговорах президента РФ Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана этот вопрос также не поднимался, сообщает корреспондент "КП".

Напомним, как писал сайт kp.ru, ситуация в Боливарианской Республики обострилась на прошлой неделе после того, как спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Его назначение поддержали многие страны, которые не признают состоявшиеся в прошлом году выборы президента, однако Россия встала на сторону легитимного лидера Николаса Мадуро.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

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