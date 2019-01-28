Эксперт оценил заявление депутата Рады о газовом договоре с Россией

СЕГОДНЯ 13:42 2019-01-28T13:42:27+03:00

Ранее в Киеве указали на то, что разрыв соглашения с Москвой повлечет за собой огромные убытки

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил недавнее заявление члена Верховной рады Вадима Рабиновича об убыточности прекращения контракта с Россией по транзиту газа "накалом страстей" в условиях приближения президентских выборов на Украине.

Напомним, ранее депутат указал на то, что в случае прекращения поставок топлива в Европу через территорию незалежной оставшееся оборудование все равно придется обслуживать, а это порядка 3 млрд ежегодно. Сайт kp.ru писал о том, что таким образом киевские власти будут тратить огромные средства на поддержание трубопровода, который уже никому не нужен.

Сейчас оппозиционные силы пытаются донести данную информацию до народа и называют неконструктивной позицию нынешних украинских властей. Они получали по несколько млрд в год просто потому, что в советское время по территории их страны проложили трубу, а сейчас отказываются от всего этого.

"Украина как независимая страна не сделала ничего для получения этих денег", — подчеркнул Юшков.

При этом он добавил, что в интересах Киева было бы лучше договориться о поставках газа в рамках трехсторонней комиссии с Москвой и ЕС. Решить, какая страна готова покупать топливо, поставляемое через территорию Украины, и оборудование для поставок какого объема необходимо оставить. Однако прийти к какому-либо итогу можно лишь при условии. если в руководство незалежной придут более "договороспособные люди", считает эксперт.

"Пока украинское правительство далеко от этой конструктивной позиции. Всё это приводит к тому, что Россия максимально уводит от них транзит", - цитирует телеканал RT аналитика.