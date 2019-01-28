Индекс Мосбиржи установил рекорд, обновив исторический максимум

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-28T13:47:47+03:00

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В понедельник, 28 января, после открытия торгов индекс Мосбиржи поднялся до отметки 2502,73 пункта. Это новый исторический максимум для крупнейшего российского биржевого холдинга.

До этого индекс Мосбиржи уже поднимался вышел отметки в 2500 пунктов. Предыдущий рекорд был установлен 3 октября прошлого года, когда эта величина составила 2501,78 пункт.

Однако в полудню из "зеленой зоны" индекс Мосбиржи перешел в "красную". Он потерял по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов, спустившись с 2 499,19 пункта до 2 484,68 пункта.

Индекс Мосбиржи в понедельник достиг исторического максимума. Фото с сайта Мосбиржы

Ранее сайт kp.ru писал, что после снятия санкций США и открытия торгов в понедельник, на пять процентов выросли в цене акции «Русала». Об этом свидетельствовали данные котировок Гонконгской фондовой биржы.

Кроме того, по состоянии на десять часов утра индекс РТС увеличился до 1196,42 пункта. Помимо «Русала» лидерами роста в понедельник стали ценные бумаги En+ и Яндекса. Более низкие, но позитивные результаты с ростом до одного процента, показали акции банка ВТБ и «Русгидро».

Напомним, мировые цены на нефть, тем временем, пошли вниз. К такой ситуации, по мнению экспертов, привел избыток предложений. К концу 2018 года добыча превышала спрос примерно на 0,4 млн баррелей в сутки.