2019-01-28T13:53:29+03:00
Происшествия

В Индии перевернулся автобус с 50 школьниками

В ДТП пострадали около 20 детей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Индии во время ДТП пострадали 17 школьниковВ Индии во время ДТП пострадали 17 школьниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Индии на дороге перевернулся школьный автобус, который перевозил около 50 детей. Авария произошла в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны.

Сообщается, что в автобусе ехали ученики из школы для одаренных детей. В результате ДТП, травмы получили 17 подростков. При этом состояние двоих школьников медики оценивают как критическое. Еще трое получили серьезные ранения, а остальным повезло больше — они отделались легкими синяками и ссадинами.

Прибывшие на место происшествия медики приняли решение госпитализировать всех пострадавших в ближайшую больницу, чтобы провести полное обследование и убедиться, что с детьми все будет в порядке, передает сайт «Свободная пресса».

По имеющимся данным, водитель школьного автобуса в момента аварии был пьян. На месте происшествия его задержала полиция, и после экспертизы он направлен на допрос, передает телеканал «360».

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