Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-28T14:28:49+03:00

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В понедельник, 28 января, появилась информация о том, что в минувшее воскресенье экс-главу «Дальспецстроя» - компании, участвовавшей в строительстве космодрома Восточный, - Дмитрия Савина нашли мертвым на юго-востоке Москвы. Как стало известно, тело 54-летнего предпринимателя обнаружили во дворе частного дома №18 по Привольной улице.

Как отметил источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, Савин покончил с собой. А в столичном главке Следственного комитета России (СКР) подчеркнули, что по факту обнаружения тела начата доследственная проверка, передает ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Савин возглавлял «Дальспецстрой» с октября 2014 года по март 2015-го, после чего ушел с поста «по собственному желанию» и стал заместителем руководителя компании. Однако вскоре он был уволен. В последнее же время Савин нигде не работал.