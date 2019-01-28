В NASA предлагают последний вариант спасения марсохода Opportunity

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-28T14:19:57+03:00

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В NASA придумали, как можно спасти марсоход Opportunity, который потерялся на Марсе из-за пылевой бури летом 2018 года. С тех пор ученые пытались связаться с ровером более 600 раз, но ответного сигнала так и не получили.

Буря, которая застала Opportunity, продолжалась почти три месяца и за это время ровер впал в спячку, так как долго не видел солнечного света. От отсутствия солнца его батарейки разрядились и не смогли функционировать нормально.

Позже Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter прислала снимки ранее без вести пропавшего марсохода «Opportunity». Оказалось, что ровер терпеливо «пережидал» в одной из Марсианских впадин пыльную бурю.

Вероятность получить ответный сигнал с каждым днем уменьшается, признаются в NASA.Специально для спасения ровера был разработан новый план – это последний шанс на спасение.

Скорее всего, у марсохода сломался радиопередатчик или у аппарата сместилось значение времени во внутренних часах. Чтобы исправить эту ситуацию нужно переключить ровер на резервный радиопередатчик и сбросить значение внутренних часов, а затем вызвать ответ через дециметровые волны.

Сейчас на Марсе заканчивается сезон ветров, а это значит, что можно попытаться очистить солнечные панели от пыли. Сделать это нужно оперативно, так как постепенно наступит зима. Температура воздуха опустится до низких значений, которые могут нанести непоправимый вред

аккумулятору аппарата, поэтому сотрудники NASA попробуют использовать последний шанс спасти Opportunity, сообщает Ридус.