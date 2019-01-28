Названы самые полезные для сердца продукты

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-28T14:26:09+03:00

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Ежедневное употребление в пищу цельнозерновых продуктов приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. С таким заявлением выступили специалисты из Британской диетической ассоциации (BDA).

Диетологи провели исследование и пришли к заключению, что главным врагом для сердца является холестерин. Он накапливается в стенках сосудов, поражает артерии, которые питают головной мозг. Таким образом избыток холестерина может привести к ишемической болезни сердца, пишет ФАН.

При этом употреблении в пищу богатых клетчаткой продуктов помогает организму не накапливать холестерин. На основе этого, диетологи рекомендуют чаще есть коричневый рис, макароны из цельнозерновой муки, овсяную кашу, ржаной хлеб и лебеду.

Кроме того для здоровья сердца полезны фрукты и овощи. Помимо клетчатки они содержат калий, который приводит к улучшению кровеносного давления, пишет сайт argumenti.ru.

Еще одним полезным для сердечно-сосудистой системы продуктом стала рыба. Содержащиеся в ней омега-3 жиры улучшают работу сердца. Кроме того в рыбе содержатся витамины B6 и B12 и клетчатка. А регулярное употребление этого продукта снижает риск сердечного приступа на 21%.