2019-01-28T14:32:49+03:00
Политика

МВД: на россиян за границей оказывают давление ради компромата

Спецслужбы США используют похищения, провокации, психологическое воздействие и прямые угрозы
Татьяна СЫКОВА
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МВД предупредило об опасности давления за границей.МВД предупредило об опасности давления за границей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Многие граждане РФ, которые выезжают за границу на работу или на постоянное место жительства, могут столкнуться с представителями спецслужб, которые будут оказывать на них давление с целью сбора компромата на Россию. Особенно это касается пребывания на территории США. Об этом заявил в понедельник, 28 января, заявил на коллегии заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

Особо плотная работа, по словам замглавы МВД, ведется в отношении наших соотечественников, которые имеют за границей недвижимость и другие активы. При этом рассчитывать на лояльность американского правосудия не стоит, к россиянам из-за политического подтекста применяется предвзятое отношение со стороны следствия и судов.

«Совершенно очевидно, и мы это уже ощущаем, что с ними ведется целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом», - приводят слова Зубова "Известия".

Это уже не первый тревожный сигнал для россиян со стороны госведомств. 25 января МИД РФ предупредил об угрозе преследования россиян за границей со стороны спецслужб США. По данным ведомства, ради достижения цели агенты используют самые разнообразные рычаги от психологического воздействия и провокаций, до прямых угроз и откровенных похищений. При этом риску преследования можно подвернуться, как в Америке, так и в государствах, союзных Вашингтону. Во внешнеполитическом ведомстве РФ сообщили, что в прошлом году было известно как минимум о семи случаях преследования россиян за границей. Последний пример – арестованная в США по делу и шпионаже Мария Бутина.

Ранее сайт kp.ru писал, что 29-летняя девушка была вынуждена пойти на сделку с американским провосудием. Чтобы уменьшить срок заключения под стражей в три раза она призналась в сговоре против Штатов.

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