2019-01-28T14:32:06+03:00
Политика

Медведев заявил о выделении почти 1,6 млрд рублей на проект самолета МС-21

По словам премьера, он уже подписал соответствующее постановление
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник, 28 января, на совещании с вице-премьерами, сообщил, что подписал постановление о субсидировании проекта пассажирского среднемагистрального самолета МС-21. По словам председателя кабмина, в 2019 году на производство воздушного судна и его поддержку будет выделено почти 1,6 миллиарда рублей.

«Я подписал постановление правительства, которым мы впервые выделяем субсидии на создание производства и поддержку самолета МС-21. Направим на эти цели в 2019 году практически 1,6 миллиарда рублей», - приводит слова главы правительства ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале января появилась информация о том, что санкции, введенные США в отношении нашей страны, якобы поставили под угрозу запуск иркутского МС-21 в серию. Однако вскоре в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) заявили, что проект создания нового российского пассажирского самолета завершат с использованием российских деталей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне стали чаще совершать операции в интернет-банках
МВД: на россиян за границей оказывают давление ради компромата
Названы самые полезные для сердца продукты
ФРИИ предложил разрешить гражданам заработать на своих персональных данных
В NASA предлагают последний вариант спасения марсохода Opportunity
Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве
Россия выполнила план по продаже оружия за рубеж в 2018 году
В Индии перевернулся автобус с 50 школьниками
Индекс Мосбиржи установил рекорд, обновив исторический максимум
Эксперт оценил заявление депутата Рады о газовом договоре с Россией
Дмитрий Песков высказался об охране Третьяковки
Гуайдо попросил Мэй не возвращать Мадуро золото Венесуэлы
Кремль не планирует контактировать с оппозиционным лидером Венесуэлы
Полиция Москвы задержала подростка, который пять раз "минировал" школу
Абэ назвал условия мирного договора и соглашения по Курилам
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 58 человек
Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в минувшие выходные
В США начато расследование в отношении Nissan