Медведев заявил о выделении почти 1,6 млрд рублей на проект самолета МС-21

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-28T14:32:06+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник, 28 января, на совещании с вице-премьерами, сообщил, что подписал постановление о субсидировании проекта пассажирского среднемагистрального самолета МС-21. По словам председателя кабмина, в 2019 году на производство воздушного судна и его поддержку будет выделено почти 1,6 миллиарда рублей.

«Я подписал постановление правительства, которым мы впервые выделяем субсидии на создание производства и поддержку самолета МС-21. Направим на эти цели в 2019 году практически 1,6 миллиарда рублей», - приводит слова главы правительства ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале января появилась информация о том, что санкции, введенные США в отношении нашей страны, якобы поставили под угрозу запуск иркутского МС-21 в серию. Однако вскоре в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) заявили, что проект создания нового российского пассажирского самолета завершат с использованием российских деталей.