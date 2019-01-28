Россияне стали чаще совершать операции в интернет-банках

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-28T14:39:55+03:00

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Россияне все более активно начинают пользоваться интернет-банками. Индекс удовлетворенности, определенный Центробанком, за год вырос почти на 10 пунктов — до 51,1. Эксперты связывают увеличение с улучшением виртуальных банковских услуг.

В крупных банках признаются, что за последний год число клиентов, которые предпочитают взаимодействовать с банком дистанционно, выросло на 25-30%. В связи с этим многие кредитные учреждения стали закрывать часть офисов.

Помимо удобства есть еще одна сторона: вместе с интересом клиентов растет и заинтересованность мошенников. По словам ведущего антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, в 2018 году только с помощью решений его компании были заблокированы 800 тыс. попыток запуска вредоносных программ для кражи денег через онлайн-доступ к счетам. Рост кибератак на мобильные устройства с целью хищения средств фиксируется ежегодно, пишет газета «Известия».

В 2017 году жулики украли с банковских карточек больше миллиарда рублей! Обобрали больше 107 тысяч российских граждан. В этом году Центробанк прогнозирует снижение краж, а вот эксперты, наоборот, - увеличение! Неспокойно как-то...