Найденная после похищения картина Куинджи не будет выставляться в Третьяковке
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, выступая в понедельник, 28 января, на брифинге, посвященном краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», заявила, что на похищенном в минувшее воскресенье полотне нет повреждений, однако выставляться на выставке оно пока не будет. Также она отметила, что специалисты из Русского музея вскоре прибудут в Москву для осмотра картины.
«При первоначальном осмотре видимым повреждений не обнаружено. <…> Надеюсь, что к концу дня она окажется в депозитарии Государственной Третьяковской галереи (ГТГ)», - сказала директор музея.
Кроме того, Трегулова поблагодарила правоохранителей за то, что те нашли картину и задержали ее похитителя, передает корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Коробкова.
Брифинг, посвященный краже картины Куинджи в Третьковке..Директор "Третьяковки" Зельфира ТрегуловаЕвгения КОРОБКОВА
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 27 января, из Третьяковской галереи похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Неизвестный прямо на глазах посетителей снял со стены полотно и скрылся с места преступления. Впоследствии полиция задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, которого ранее уже задерживали за хранение наркотиков. В ходе допроса он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья, где вскоре она и была найдена стражами порядка.