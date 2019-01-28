Найденная после похищения картина Куинджи не будет выставляться в Третьяковке

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-28T15:09:40+03:00

Между тем никаких повреждений на полотне нет [видео]

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Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, выступая в понедельник, 28 января, на брифинге, посвященном краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», заявила, что на похищенном в минувшее воскресенье полотне нет повреждений, однако выставляться на выставке оно пока не будет. Также она отметила, что специалисты из Русского музея вскоре прибудут в Москву для осмотра картины.

«При первоначальном осмотре видимым повреждений не обнаружено. <…> Надеюсь, что к концу дня она окажется в депозитарии Государственной Третьяковской галереи (ГТГ)», - сказала директор музея.

Кроме того, Трегулова поблагодарила правоохранителей за то, что те нашли картину и задержали ее похитителя, передает корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Коробкова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688608" frameborder="0"></iframe> Брифинг, посвященный краже картины Куинджи в Третьковке..Директор "Третьяковки" Зельфира ТрегуловаЕвгения КОРОБКОВА

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 27 января, из Третьяковской галереи похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Неизвестный прямо на глазах посетителей снял со стены полотно и скрылся с места преступления. Впоследствии полиция задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, которого ранее уже задерживали за хранение наркотиков. В ходе допроса он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья, где вскоре она и была найдена стражами порядка.