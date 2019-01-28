После тяжелой болезни скончался профессор МГУ Александр Тертычный

СЕГОДНЯ 15:28 2019-01-28T15:28:34+03:00

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28 января в возрасте 74 лет в Москве умер известный профессор кафедры журналистики МГУ Александр Тертычный. Как сообщили в пресс-службе старейшего факультета Московского государственного университета, доктор филологических наук скончался у себя дома после тяжелой болезни.

Доцент журфака Григорий Прутцков, отметил, что Александр Алексеевич был удивительно добрым, душевным и отзывчивым человеком, к которому всегда могли обратиться за помощью его коллеги и многочисленные студенты. На научных трудах Александра Тертычного выросло не одно поколение российских филологов и журналистов.

Александр Тертычный родился в Курске, в 1973 году он окончил факультет журналистики МГУ, который стал для него вторым домом. Он читал множество курсов на факультете журналистики. В педагогической деятельности он работал около сорока лет.

Александр Алексеевич был автором многих научных пособий, среди них «Жанры периодической печати», «Расследовательская журналистика», «Аналитическая журналистика». Он много писал о методах профессиональной деятельности журналистов и тенденциях печатных СМИ.