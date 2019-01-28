Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов в понедельник

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-28T15:16:03+03:00

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В понедельник, 28 января, торги на Московской бирже открылись ростом российской национальной валюты. По состоянию на 10:00 мск, доллар, потеряв 14 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, стоил 65,86 рубля, а курс евро упал на 17 копеек и составлял 75,15 рубля.

Между тем затем иностранные валюты отыграли все свои потери и перешли в рост. Так, к 14:22 за «зеленый» давали уже 66,02 рубля, что на две копейки больше, чем на закрытии торгов в прошлую пятницу. А «европеец» к тому времени прибавил пять копеек и оценивался в 75,37 рубля.

Между тем стоит отметить, что в минувшее воскресенье, 27 января, Минфин США объявил о том, что снял санкции с российских компаний En+, «РУСАЛ» и «Евросибэнерго». По мнению экспертов, именно с этим связано укрепление рубля в начале дня.