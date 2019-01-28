Минкульт пообещал наказать сотрудников Третьяковки за кражу картины

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-28T15:32:46+03:00

Кроме того, после инцидента с полотном Куинджи во всех крупных музеях будет проведена комплексная проверка

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После инцидента с кражей полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из зала Третьяковской галереи будет проведена комплексная проверка всех музеев первого ряда. Об этом сообщил директор департамента музеев министерства культуры России Владислав Кононов. По его словам, глава ведомства Владимир Мединский уже сформировал соответствующие поручения.

Также ожидается, что в ближайшее время дисциплинарные меры будут приняты в отношении лиц, не уследивших за выставленным в галерее полотном. Директор Третьяковки Зельфира Трегулова уже выразила готовность организовать проверку для выявления тех, кто больше не может работать в музее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688608" frameborder="0"></iframe> Брифинг, посвященный краже картины Куинджи в Третьковке..Директор "Третьяковки" Зельфира ТрегуловаЕвгения КОРОБКОВА

"Главный организационный вывод - в музее продолжают работать люди, которые не могли работать здесь ещё несколько лет назад", - цитирует корреспондент "КП" Евгения Коробкова главу галереи.

По словам Трегуловой, после инцидента с картиной Куинджи крепежи для всех работ среднего формата будут усилены, теперь снять их с такой легкостью, как это получилось у вора в минувшее воскресенье, не получится. Также в залах галереи будут установлены специальные датчики, реагирующие на движения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье из Инженерного корпуса Третьяковки был украден один из пейзажей Куинджи. Картину вынес один из посетителей, который просто снял ее со стены на глазах у толпы и вынес из здания, оставив лишь раму.

Похитителем оказался 31-летний житель Одинцовского района Подмосковья, который, похоже, очень нуждался в деньгах. К настоящему моменту его задержали. Картину также нашли - она, к счастью, не пострадала.