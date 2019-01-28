2019-01-28T16:23:12+03:00
Общество

Переход на цифровое телевидение обошелся бюджету в 200 млрд рублей

От аналогового ТВ в России откажутся уже летом 2019 года
Ася РОМАНЧУК
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Переход на цифровое ТВ намечен на лето 2019 годаПереход на цифровое ТВ намечен на лето 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Переход на цифровое телевидение в России намечен на лето 2019 года. До этого целых 10 лет велись работы по подготовке и оснащению станций, закупке оборудования. В итоге жители даже самых отдаленных уголков страны получат отличное изображение, а бюджеты дополнительные средства. Пока же подводятся итоги: затраты на подготовку составили 200 млрд рублей. Для полного перехода бюджету потребуется вложить еще около 1 млрд рублей, а региональным телекомпаниям 30-36 млн рублей в год.

Первый пилотный запуск цифры прошел в Тверской области, его признали успешным. С 11 февраля от него отключат Чечню, Магаданскую, Пензенскую, Рязанскую, Тульскую, Ульяновскую и Ярославскую области. С 15 апреля — Москву, Подмосковье, Амурскую область, ЯНАО и еще 16 регионов, а с 3 июня — оставшиеся субъекты РФ, включая Санкт-Петербург.

Цифровое эфирное телевидение принесет аудитории набор из 20 каналов, сформированных в два пакета (мультиплекс). Раньше такое качество было доступно только подписчикам кабельных операторов — теперь станет бесплатным для всех. В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «5 канал», «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Во второй — РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «МузТВ».

После того, как все начнет работать, высвободившиеся частоты будут продавать коммерческим компаниям. За счет этого бюджет должны смогут получить от 50 до 250 млрд рублей, пишет газета "Известия".

Особые правила были приняты для жителей отдаленных уголков страны. В те места, где не смогут организовать цифровое ТВ из-за дороговизны процесса, будут подавать сигнал операторы спутникового телевидения.

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