2019-01-28T16:41:48+03:00
Общество

Роскомнадзор проверит Burger King и P&G на соблюдение закона о персональных данных

Результаты станут известны во второй половине февраля
Дарья ИВАШКИНА
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Роскомнадзор проверяет Burger KingРоскомнадзор проверяет Burger KingФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 28 января, стало известно, что Роскомнадзор проверяет Burger King и Procter&Gamble (P&G). Как уточнил временно исполняющий обязанности замглавы службы Юрий Контемиров, надзорное ведомство выясняет, где эти компании хранят персональные данные россиян. Дело в том, что, согласно российскому законодательству, подобная информация должна быть на серверах, которые расположены в РФ.

«Сейчас как раз идут проверки в отношении компаний Procter&Gamble и Burger King. Вопросы локализации проверяются в отношении этих компаний», - приводит слова Контемирова ТАСС.

При этом врио замглавы Роскомнадзора подчеркнул, что результаты проверки будут озвучены во второй половине февраля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 сентября 2015 года вступил в силу обновленный закон о персональных данных, который обязывает как российские, так и иностранные компании хранить личную информацию граждан РФ только на серверах, расположенных на территории нашей страны.

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