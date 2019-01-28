2019-01-28T16:50:42+03:00
Здоровье

Британские диетологи назвали пять продуктов для здорового сердца

Введение в рацион этих блюд снизит риск сердечного приступа
Ася РОМАНЧУК
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Правильное питание поможет улучшить работу сердцаПравильное питание поможет улучшить работу сердцаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британские диетологи проанализировали питание и пришли к выводу, что многие продукты способствуют снижению риска возникновения сердечного приступа. Достаточно добавить в свой привычный рацион пять продуктов и визиты к кардиологу станут редкостью.

Эти продукты доступны каждому: коричневый рис, ржаной хлеб, цельнозерновые макароны, овсянка и лебеда. Ученые Британской диетической ассоциации (BDA) отмечают, что риск смерти при правильном питании снижается на 9 процентов. Всего 130 граммов бобовых ежедневно и уровень плохого холестерина упадет на целых пять процентов.

Не стоит забывать, что для сердца важен калий, он содержится во фруктах и овощах и рыбе. Дары моря стоит есть четыре раза в неделю, чтобы получать в достаточном количестве витамины B6 и B12 и жирные кислоты. Это снизит риск сердечного приступа на 21 процент, пишет «Утро.ру».

Эксперты Европейской ассоциации кардиологов тоже составили свой список полезных для сердца продуктов, которые помогут избежать спазмов сосудов. В список вошли петрушка, помидоры, виноград, капуста и абрикосы.

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