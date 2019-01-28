Восемь человек пострадали при пожаре на танкере в Стамбуле

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-28T17:21:19+03:00

Восемь человек пострадали при пожаре на танкере в турецком Стамбуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возгорание на судне произошло во время ремонтных работ

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В понедельник, 28 января, пожар вспыхнул на танкере в судоверфи Тузла, расположенной недалеко от Стамбула. Как уточнили в местной администрации, возгорание на судне, которое ходит под флагом Гонконга, произошло во время ремонтных работ.

По предварительным данным, в результате ЧП восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Причем всех пострадавших пришлось срочно госпитализировать.

«Сегодня на верфи Тузла во время ремонтных работ возник пожар на танкере под флагом Гонконга. По предварительным данным, восемь наших граждан пострадали», - говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно случилось похожее ЧП. Так, 21 января в Черном море загорелись два танкера-газовоза Maestro и Candy. Тогда возгорание произошло во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое.