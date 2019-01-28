2019-01-28T17:21:19+03:00
В мире

Восемь человек пострадали при пожаре на танкере в Стамбуле

Возгорание на судне произошло во время ремонтных работ
Дарья ИВАШКИНА
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Восемь человек пострадали при пожаре на танкере в турецком СтамбулеВосемь человек пострадали при пожаре на танкере в турецком СтамбулеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 28 января, пожар вспыхнул на танкере в судоверфи Тузла, расположенной недалеко от Стамбула. Как уточнили в местной администрации, возгорание на судне, которое ходит под флагом Гонконга, произошло во время ремонтных работ.

По предварительным данным, в результате ЧП восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Причем всех пострадавших пришлось срочно госпитализировать.

«Сегодня на верфи Тузла во время ремонтных работ возник пожар на танкере под флагом Гонконга. По предварительным данным, восемь наших граждан пострадали», - говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно случилось похожее ЧП. Так, 21 января в Черном море загорелись два танкера-газовоза Maestro и Candy. Тогда возгорание произошло во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое.

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