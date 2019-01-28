Лавров: на предстоящем саммите по Сирии польза от участия США была бы очевидной

СЕГОДНЯ 17:24 2019-01-28T17:24:52+03:00

Представители Соединенных Штатов оставляют без ответа приглашения России на международные встречи по сирийскому урегулированию в Астане

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В понедельник, 28 января, на пресс-конференции после переговоров с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Соединенные Штаты оставляют без ответа приглашения принять участии в международных встречах по сирийскому урегулированию в Астане в качестве наблюдателей. Глава МИД России Сергей Лавров добавил, что участие США во встрече по Сирии в Астане было бы полезным.

«Как вы знаете, мы регулярно приглашали на такие встречи и представителей Соединенных Штатов в качестве наблюдателей. Они поначалу принимали участие, потом решили эти приглашения оставлять без ответа. Хотя я уверен, что польза для дела была бы очевидной», - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Ранее kp.ru писал о том, что Лавров сообщил, что очередная встреча по вопросу урегулирования в Сирии между лидерами России, Турции и Ирана планируется на середину февраля.

Предыдущий саммит по Сирии в Астане с участием заместителей министров иностранных дел РФ, Ирана и Турции прошел 28-29 ноября.