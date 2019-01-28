2019-01-28T17:24:52+03:00
В мире

Лавров: на предстоящем саммите по Сирии польза от участия США была бы очевидной

Представители Соединенных Штатов оставляют без ответа приглашения России на международные встречи по сирийскому урегулированию в Астане
Елена Гильманова
Поделиться:
Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 28 января, на пресс-конференции после переговоров с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Соединенные Штаты оставляют без ответа приглашения принять участии в международных встречах по сирийскому урегулированию в Астане в качестве наблюдателей. Глава МИД России Сергей Лавров добавил, что участие США во встрече по Сирии в Астане было бы полезным.

«Как вы знаете, мы регулярно приглашали на такие встречи и представителей Соединенных Штатов в качестве наблюдателей. Они поначалу принимали участие, потом решили эти приглашения оставлять без ответа. Хотя я уверен, что польза для дела была бы очевидной», - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Ранее kp.ru писал о том, что Лавров сообщил, что очередная встреча по вопросу урегулирования в Сирии между лидерами России, Турции и Ирана планируется на середину февраля.

Предыдущий саммит по Сирии в Астане с участием заместителей министров иностранных дел РФ, Ирана и Турции прошел 28-29 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали на четыре года за мельдоний
Восемь человек пострадали при пожаре на танкере в Стамбуле
Похищение картины Куинджи раскрыто благодаря системе «Безопасный город»
Гуайдо заявил о необходимости поддержки со стороны армии для смены власти в Венесуэле
Британские диетологи назвали пять продуктов для здорового сердца
Лавров заявил о «наличии принципиального согласия» о проведении саммита России, Турции и Ирана
Роскомнадзор проверит Burger King и P&G на соблюдение закона о персональных данных
Переход на цифровое телевидение обошелся бюджету в 200 млрд рублей
Польше придется согласовывать строительство своего газопровода с «Газпромом»
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над Балтийским морем
МВД России: боевики ИГ* готовят провокацию на границе с Таджикистаном
Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обещает отменить призыв в армию
После тяжелой болезни скончался профессор МГУ Александр Тертычный
На станции метро "Озерная" в Москве сработала пожарная тревога
Минкульт пообещал наказать сотрудников Третьяковки за кражу картины
Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов в понедельник
Песков призвал не реагировать на «утки» о российской охране Мадуро
Стало известно, как предприимчивые москвичи зарабатывают на снегопаде
Глава Третьяковки о краже картины: "Произошедшее - следствие невероятной расхлябанности"