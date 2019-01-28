Россияне не пострадали во время торнадо на Кубе

СЕГОДНЯ 18:17 2019-01-28T18:17:34+03:00

По последним данным, в результате удара стихии три человека погибли, и еще более 170 получили травмы

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В понедельник, 28 января, на кубинскую столицу Гавану обрушился торнадо. Как стало известно, больше всего пострадал район Регла.

По данным председателя Госсовета и Совета министров островного государства Мигеля Диас-Канеля, в результате удара стихии погибли три человека, и еще 172 получили травмы различной степени тяжести. «Ущерб серьезный, и мы глубоко опечалены гибелью трех человек и травмами, которые получили 172 жителя», - написал политик в своем Twitter.

Между тем, как заверили в посольстве РФ в Гаване, россиян среди погибших и пострадавших нет. «По предварительным данным, россияне не пострадали в результате торнадо», - сказали в диппредставительстве нашей страны.

Кроме того, Ростуризм также пока не получал информации о пострадавших на Кубе гражданах РФ, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 26 января, на аэропорт турецкого города Анталья также обрушился смерч. Тогда пострадали 12 человек.