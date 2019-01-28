Минздрав предложил разрешить ввозить в Россию марихуану и ее производные

СЕГОДНЯ 18:31 2019-01-28T18:31:09+03:00

В настоящее время в ряде стран мира препараты с каннабиодами уже используются в медицинских целях Фото: REUTERS

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Минздрав России предложил внести поправки в правительственное постановление, устанавливающее квоты на ввоз, производство и хранение психотропных веществ и наркотических средств. В министерстве предложили разрешить ввозить в Россию марихуану и ее производные для научных исследований в медицинских целях. Проект поправок к постановлению правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время оборот гашиша, гашишного масла и марихуаны разрешен только для целей оперативно-розыскной, научной, учебной и экспертной деятельностей . В медицинских целях эти вещества использование запрещено.

«Вопрос использования каннабиса и его производных ‎в медицинских целях активно обсуждается на площадках Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Международного комитета по контролю над наркотиками», — рассказали эксперты Минздрава.

Вносимых поправках министерство предлагает ежегодно ввозить в страну по 1,1 килограмма марихуаны, 300 граммов гашиша и 50 граммов гашишного масла. Также внесено предложение увеличить квоту на ввоз действующего психоактивного вещества тетрагидроканнабинола с 10 граммов до 300 граммов.

В Минздраве планирует запуск в стране «научных исследований ‎и испытаний, в том числе по изучению наркоманического потенциала» таких препаратов.

Общественное обсуждение проекта поправок планируется 8 февраля.

В настоящее время в ряде стран мира препараты с каннабиодами уже используются в медицинских целях. Среди таких государств США, Канада, Великобритания, Испания, Италия.