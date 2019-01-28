Путин провел ротацию состава президиума Государственного Совета

СЕГОДНЯ 18:40 2019-01-28T18:40:18+03:00

В обновлённый орган вошли представители Ставропольского и Краснодарского края, а также Пензенской, Ивановской, Тюменской, Псковской, Новосибирской и Магаданской областей

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ротации состава президиума Государственного совета РФ. Соответствующее распоряжение было размещено в понедельник, 28 января, на официальном портале правовой информации.

"Осуществить ротацию состава президиума Государственного совета Российской Федерации", - сообщается в документе.

Согласно распоряжению, новый состав президиума Государственного совета войдут: губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Госсовет является совещательным органом, который содействует в реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Президиум Госсовета формируется из восьми человек для решения оперативных вопросов. Этот орган также рассматривает план работы совета и повестку дня его заседания.

Персональный состав президиума определяется президентом и подлежит ротации каждые полгода. Последний раз состав обновляли в июле 2018 года. Заседания органа по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц.