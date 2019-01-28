В Мордовии запустят систему раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 19:20 2019-01-28T19:20:47+03:00

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Компания «Ремондис Саранск» - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Мордовии - планирует внедрить систему раздельного сбора мусора в регионе, сообщила журналистам гендиректор компании Светлана Бигессе.

«В районах республики мы начали работать с мая 2018 года. Сейчас в трех населенных пунктах в Ковылкинском, Краснослободском и Лямбирском районах есть тестовые контейнеры для раздельного сбора отходов. До конца 2019 года мы постараемся установить их в половине районов Мордовии, в крупных населенных пунктах, а в течение следующего года планируем охватить все 22 района республики», - сообщила Светлана Бигессе, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам управленца, раздельный сбор отходов широко практикуется в столице республики.

«В Саранске мы с 2012 года начали поэтапно внедрять систему раздельного сбора отходов. На сегодняшний день практически на всех площадках у многоквартирных домов установлены евроконтейнеры для раздельного сбора отходов упаковки - пластиковых бутылок и канистр, упаковки из картона, пленки. Всего таких контейнеров около 850», - добавила гендиректор компании.

Светлана Бигессе также заметила, что отходы чистой упаковки со всех контейнерных площадок города направляются на линию прессования, а после этого - на крупные перерабатывающие предприятия.

«Основной объем макулатуры - картон - мы отправляем на бумажную фабрику в Пензе. Отходы полимеров - пленку, бутылки - отправляем на крупные заводы в Московской и Нижегородской областях», - пояснила Светлана Бигессе.

В целом по республике для сбора мусора установлено более 7 тыс. евро-контейнеров для сбора мусора было установлено в населенных пунктах Мордовии с момента начала работы регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Это позволило значительно сократить число стихийных свалок в районах республики.

"Мы постепенно зачистили все небольшие стихийные свалки, их число сократилось примерно на 80%. Речь идет о сотнях ликвидированных свалок», - уточнила гендиректор регоператора, отметив, что в регионе сохраняется порядка 10 крупных свалок, которые «требуют серьезной работы и отдельной программы по их ликвидации».

Напомним, 1 января 2019 года Россия начала переход на новую систему утилизации мусора. Контроль над обращением с отходами переходит от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые отбираются по конкурсу. Установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Оплата за обращение с ТБО переводится из общедомовых расходов в перечень оплаты за коммунальные услуги.