Половина жителей США не доверяет Трампу

СЕГОДНЯ 19:23 2019-01-28T19:24:25+03:00

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Согласно результатам совместного опроса ABC News и The Washington Post около половины американцев заявили о своем недоверии к действиям, которые президент США Дональд Трамп предпринимает для будущего страны. Также больше половины респондентов заявили, что не верят высказываниям Трампа.

По результатам опроса, 65% опрошенных считают, что Трамп не понимает проблемы американцев. Также не все жители США готовы доверять его решениям. Около 48% респондентов «совершенно не доверяют» действиям американского президента. 16% опрошенных, заявили, что «немного доверяют» его действиям. Однако 35% заявили о своем доверии, среди них 21% «значительно доверяют» лидеру станы.

Что касается честности Трампа, то 61% респондентов не считает, что Трамп честен с ними, 36% придерживаются противоположной позиции.

С утверждением, что президент является сильным лидером, согласились около 48%, тогда как 51% выступают против этого утверждения.

Эксперты отметили сохранение некоторых социологических показателей. Так мужчины также более положительно оценивают действия и личность Трампа.

Опросы в США происходили на фоне шатдауна, внесшего много изменений в работу бюджетных учреждений страны. Ранее сайт kp.ru писал о том, что приостановка правительства была отменена на три недели, однако президент допустил возможность ее возобновления.