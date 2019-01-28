2019-01-28T21:04:23+03:00
В мире

Трамп не считает основателя Starbucks конкурентом на выборах

По мнению президента США, у Говарда Шульца не хватит смелости для того, чтобы бросить ему вызов
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп оценил предполагаемого кандидата на пост американского лидера Говарда Шульца - основателя сети кофеен Starbucks.

Комментируя заявление предпринимателя о возможном участии в президентских выборах в 2020 году, нынешний хозяин Белого дома высказал мнение, что Шульцу не хватит смелости для того, чтобы бросить ему вызов. Как считает Трамп, у бизнесмена нет качеств, необходимых для руководства страной.

«Я смотрел вчера вечером выступление Говарда Шульца в (телепрограмме) 60 Minutes, и я согласен с ним, что он не "самый умный человек". Кроме того, у Америки такой уже есть! Надеюсь только, что Starbucks будет продолжать платить мне за аренду (помещения в небоскребе Trump Tower)!» - написал глава Соединеннных Штатов в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульц рассматривает возможность своего участия в выборах главы американского государства в 2020 году в качестве независимого кандидата.

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