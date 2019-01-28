СЕГОДНЯ 21:30 2019-01-28T21:30:48+03:00

В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил о существовании некоего нового плана мирного урегулирования в Донбассе, который, по его мнению, должен прийти на смену минским соглашениям.

Как стало известно, этот документ предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению региона. Причем в интервью австрийской газете Kleine Zeitung Сайдик уточнил, что, согласно его плану, Организация Объединенных Наций должна заняться организацией выборов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а на ОБСЕ при этом ляжет функция наблюдателей.

Между тем в ДНР назвали инициативу представителя ОБСЕ противоречащей минским соглашениям.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» предложило ООН модель миротворческой операции на Донбассе. Как тогда выяснилось, Киев все еще надеется на то, что ему удастся вернуть регион, который ВСУ ежедневно подвергают обстрелам.