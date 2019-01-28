2019-01-28T21:52:25+03:00
В мире

Глава МИД Венесуэлы подтвердил контакты Каракаса с Вашингтоном

Как выяснилось, представители боливарианской республики планируют встречу с коллегами из США
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД Венесуэлы Хорхе АрреасаГлава МИД Венесуэлы Хорхе АрреасаФото: REUTERS
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Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, выступая в понедельник, 28 января, на пресс-конференции, заявил, что его страна ведет диалог с США. При этом в качестве доказательства своих слов он продемонстрировал дипломатические письма.

«Это реальность <…> Мы на самом деле ведем диалог», - приводит слова министра иностранных дел республики РИА Новости.

Также дипломат отметил, что в скором времени команды США и Венесуэлы проведут встречу. Однако, как заметил Арреаса, конкретная дата переговоров пока не определена.

Кроме того, глава венесуэльского МИД заявил о намерении Каракаса продолжать поддерживать контакты с Вашингтоном.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. При этом США практически сразу признали его временным главой боливарианской республики. После этого венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о том, что Каракас разрывает дипломатические отношения с Вашингтоном и высылает американских дипломатов.

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