2019-01-28T22:48:10+03:00
Политика

В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа

Подобное наказание будет грозить тем, кто не пускает рабочих в свои квартиры
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газаВ Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газаФото: Диля Ахмадишина
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В понедельник, 28 января, появилась информация о том, что в Госдуме предложили штрафовать граждан, отказывающихся устанавливать счетчики газа. Как отметил глава думского комитета по энергетике Павел Завальный, в нижней палате парламента уже подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, разрешающие штрафовать не компании, а потребителей голубого топлива.

«Мы подготовили поправки в КоАП, сейчас они рассматриваются правительством, чтобы, во-первых, освободить "Газпром" от ответственности устанавливать счетчики в том случае, если потребитель не допустил поставить счетчик. <…> Второе - чтобы штрафовать потребителя, который не допустил поставить счетчик», - приводит слова депутата РИА Новости.

Также политик заметил, что в настоящее время ответственность за установку счетчиков лежит на «Газпроме». При этом компании грозит штраф, так как она не успевает поставить в срок около 300-400 тысяч приборов учета, однако вина за это лежит на потребителях, которые просто не пускают рабочих в свои квартиры.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, «умные счетчики», которые должны быть установлены во всех квартирах, имеющих центральное газоснабжение, будут автоматически передавать показания по беспроводной связи поставщику.

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