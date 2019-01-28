СЕГОДНЯ 23:15 2019-01-28T23:15:00+03:00

Восемь автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве Фото: кадр с видео

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В понедельник, 28 января, серьезное ДТП случилось на пересечении Киевского и Боровского шоссе в Новой Москве. Там столкнулись сразу восемь автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, в районе ДТП образовалась многокилометровая пробка.

А судя по видео, снятому одним из свидетелей аварии, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, которые пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Кроме того, на записи можно увидеть многочисленные кареты скорой помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688708" frameborder="0"></iframe> Семь автомобилей и автобус столкнулись на Киевском шоссе в Москве.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшие выходные в Москве почти беспрерывно шел снег. Причем неблагоприятные погодные условия способствовали увеличению числа ДТП. В частности, на Симферопольском шоссе в Подмосковье в аварии попали почти сто машин. При этом въезд в столицу был практически заблокирован.