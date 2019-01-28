2019-01-29T00:15:34+03:00
Политика

Три самолета-разведчика США шпионили у российских границ в понедельник

Российский Су-27 поднимался на перехват одного из них
Юлия ДИВЕЕВА
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Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk вел наблюдение у границ Ленинградской и Псковской областей РоссииАмериканский беспилотник RQ-4B Global Hawk вел наблюдение у границ Ленинградской и Псковской областей РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У границ России 28 января были замечены сразу три американских разведывательных самолета. Такие данные опубликовал авиационный сервис PlaneRadar, мониторящий авиаполеты.

По его данным рядом с Калининградской областью наблюдение вел Boeing RC-135V, который вылетел с авиабазы Милденхолл в Британии. Второй самолет поднялся с базы Сигонелла в Италии. Беспилотник RQ-4B Global Hawk курсировал вдоль границы Ленинградской и Псковской областей.

И третьим шпионом был патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который пролетел над Балтикой, но был перехвачен российским Су-27. В Минобороны РФ отметили, что наш истребитель подошел к американскому самолету на безопасное расстояние, вынудил его удалиться от границ, а затем вернулся на аэродром базирования, передает Интерфакс.

Ранее на этой неделе сайт kp.ru рассказывал, что истребитель Су-27 из сил противовоздушной обороны России поднимался в небо на перехват шведского самолета-разведчика "Гольфстрим", который шел к к российской границе с выключенным транспондером

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