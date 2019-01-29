Президент Венесуэлы готов "встретиться с дьяволом" ради мира с США

СЕГОДНЯ 00:39 2019-01-29T01:12:41+03:00

Николас Мадуро не против провести переговоры с Дональдом Трампом

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов договариваться о мирных взаимоотношениях с главой США Дональдом Трампом. Об этом журналистам рассказал глава МИД Боливарианской республики Хорхе Арреасу.

"Если будет необходимость встретиться хоть с самим дьяволом для того, чтобы отношения наших стран были мирными, мы это сделаем", - сказал министр, отвечая на вопрос, может ли такая встреча состояться.

Арреасу отметил, что Вашингтон косвенно признает легитимность Мадуро в качестве президента страны, поскольку продолжают обмениваться дипломатическими нотами с МИД Венесуэлы. По его словам, с 10 января министерство получило от Госдепартамента 29 таких посланий, передает Интерфакс.

Глава МИД сообщил также, что на сегодняшний момент все венесуэльские дипломаты вернулись из США на родину. Теперь Каракас решает вопрос о высылке американского дипперсонала из Венесуэлы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Соединенные Штаты 25 января одобрили кандидатуру Карлоса Альфреда Веккьо, предложенную самопровозглашенным президентом Хуаном Гуаидо, на пост временного поверенного в делах правительства Венесуэлы в США.