Президент Венесуэлы готов "встретиться с дьяволом" ради мира с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов договариваться о мирных взаимоотношениях с главой США Дональдом Трампом. Об этом журналистам рассказал глава МИД Боливарианской республики Хорхе Арреасу.
"Если будет необходимость встретиться хоть с самим дьяволом для того, чтобы отношения наших стран были мирными, мы это сделаем", - сказал министр, отвечая на вопрос, может ли такая встреча состояться.
Арреасу отметил, что Вашингтон косвенно признает легитимность Мадуро в качестве президента страны, поскольку продолжают обмениваться дипломатическими нотами с МИД Венесуэлы. По его словам, с 10 января министерство получило от Госдепартамента 29 таких посланий, передает Интерфакс.
Глава МИД сообщил также, что на сегодняшний момент все венесуэльские дипломаты вернулись из США на родину. Теперь Каракас решает вопрос о высылке американского дипперсонала из Венесуэлы.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Соединенные Штаты 25 января одобрили кандидатуру Карлоса Альфреда Веккьо, предложенную самопровозглашенным президентом Хуаном Гуаидо, на пост временного поверенного в делах правительства Венесуэлы в США.