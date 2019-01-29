Трамп выступит в Конгрессе с обращение к нации 5 фквраля

СЕГОДНЯ 02:50 2019-01-29T03:27:52+03:00

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Президент США Дональд Трамп согласился на предложение спикера Палаты представителей парламета Нэнси Пелоси выступить 5 февраля с ежегодным обращением "О положении страны" перед обеими палатами Конгресса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Глава государства в своем ответе поблагодарил спикера нижней палаты за приглашение, передает ТАСС.

"Принять его - это честь для меня", - подчеркнул Трамп.

Пелоси согласилась предоставить главе Белого дома площадку Конгресса для послания к нации после того, как они договорились о временной приостановке шатдауна. Работа федерального правительства и государственных учреждений была возобновлена 25 января на три недели - до 15 февраля. За этот срок демократы и республиканцы должны согласовать бюджет.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, ежегодное обращение презиента США к нации было первоначально запланировано на 29 января. Однако демократы в Конгрессе отказались приглашать Трампа, пока он не возобновит работу правительства.