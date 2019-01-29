2019-01-29T04:32:00+03:00
Политика

Минюст США сообщил о близком завершении расследования спецпрокурора Мюллера

Окончательный отчет будет предоставлен главе Минюста США в ближайшее время
Юлия ДИВЕЕВА
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Спецпрокурор США Роберт МюллерСпецпрокурор США Роберт МюллерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Расследование дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер, близится к завершению. Об этом 28 января сообщил исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер.

"Я был полностью проинфомирован о ходе расследования, которое близится к концу, и с нетерпением жду, когда директор Мюллер представит окончательный отчет", - скал он.

И.О главы Минюста отметил, что расследование команды спецпрокурора ведется в пределах четких рамок, а все что выходит за них, может быть рассмотрено его ведомством, передает ABC News.

"Мы уже получили соответствующие обращения от различных комитетов Конгресса, и мы изучим эти вопросы", - пояснил Уитэкер.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего почти двухлетнего исследования "российского дела" Мюллер и его команда прокуроров предъявили обвинения 34 лицам и трем российским предприятиям по различным пунктам: от взлома компьютера до заговора и финансовых преступлений.

В результате семь фигурантов дела пизнали свою вину. Среди них четыре бывших сотрудника избирательного штаба Трампа - включая его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и председателя кампании Пола Манафорта.

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