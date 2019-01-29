ФАС намерена получить доступ к банковской тайне

СЕГОДНЯ 07:16 2019-01-29T07:16:18+03:00

ФАС просит включить ее в список организаций, имеющих доступ к банковской тайне Фото: Архив "КП"

Антимонопольная служба готовит поправки в закон "О банках и банковской деятельности"

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Поправками к закону "О банках и банковской деятельности", которые подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, позволят ведомству получать доступ к банковской тайне граждан. Об этом сообщил заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Дмитрий Артюшенко.

Законопроект дает службе правовое основание к данным клиентов банков в РФ, вносит ее в перечень лиц, которым кредитные организации будут раскрывать закрытую информацию после соответствующего запроса, пишет газета "Коммерсантъ".

По словам Артюшенко сведения о финансовом состоянии граждан и банковских операциях бывают необходимы во время антимонопольных расследований. Основания для таких запросов у службы есть согласно закону "О защите конкуренции", предусматривающему предоставление ФАС сведений и документов, возникающих в ходе антикартельного расследования.

До сих пор кредитные организации руководствовались законом "О банках и банковской деятельности". Этот документ содержит перечень организаций, которым может быть открыта банковская тайна. В него входят суды, ФНС, внебюджетные фонды, а с 2019 года - следственные органы.