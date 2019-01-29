В России стали активно подделывать 2000-е купюры

СЕГОДНЯ 07:38 2019-01-29T07:38:51+03:00

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В Центробанке рассказали, что в обороте появились поддельные 2000-е купюры. Всего с момента запуска банкноты в оборот, а это произошло в октябре 2017 года – было перехвачено 384 фальшивки. Первые подделки появились уже во II квартале 2018-го.

Всего в прошлом году регулятор выявил фальшивых купюр почти на 150 млн рублей, львиная доля пришлась на пятитысячные - 138 млн рублей. Почти все «деньги» были изготовлены способом струйной печати.

В 2019 году чаще всего встречаются поддельные 2000 и 200 рублей. Первые подделывают более активно, вторые гораздо реже, всего 19 штук. Это понятно: затраты на изготовление малой купюры не окупаются.

Несмотря на то, что на банкнотах применяется новая защита, первые поделки появились уже во II квартале 2018 года - 16 штук. В III квартале - 95 штук, в IV — 273. Большинство подделок поступило в ЦБ на проверку – 58%, еще в 41% случаев напечатанные купюры обнаружены банками, их передали в правоохранительные органы. 1% все же дошел до регулятора и был обнаружен во время обработки наличности.

Эксперты рассказывают, что в основном фальшивомонетчики пытаются сбыть подделки через розничные сети, рынки и магазины. Стоимость детекторов подлинности банкнот очень высокая и многие просто экономят на этом оборудовании, в итоге такие деньги оказываются в кассе. Изготавливая поделку, преступники стараются выполнить наиболее проверяемые населением элементы: водяной знак и защитную нить, пишет газета «Известия».