2019-01-29T07:56:34+03:00
Общество

Специалисты устранили сбой в работе Instagram

После ночных неполадок популярное приложение работает в обычном режиме
Татьяна СЫКОВА
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Сбои в работе приложения произошли в ночь на 29 января.Сбои в работе приложения произошли в ночь на 29 января.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Технические специалисты компании Facebook, которой с 2012 года принадлежит Instagram, к утру 29 января смогли устранить массовые сбои, фиксируемые в работе приложения минувшей ночью. Пользователи по всему миру сообщали, что не могут войти в свой аккаунт, или просмотреть ленту новостей.

На данный момент со всеми неполадками удалось справиться и Instagram работает в штатном режиме. Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает бесперебойность работы популярных интернет-ресурсов.

Напомним, с неполадками столкнулись пользователи этой соцсети в Европе, Северной и Южной Америки, в странах Азии. Сбои фиксировали жители Москвы. Пик жалоб пришелся на четыре часа утра по московскому времени. Около 50 процентов обращений было связано с невозможностью загрузки новостей, более тридцати процентов сообщили, что не могут войти в свой аккаунт.

Ранее сайт kp.ru писал, что последний массовый сбой в работе Instagram произошел в октябре прошлого года. Тогда люди не могли пользоваться приложением в течение часа. Оно не загружалось или выдавало ошибку. Instagram – это приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, по последним данным, его пользователями являются более 1 миллиарда человек по всему миру. Именно поэтому всякий раз сбои в работе приложения вызывают ажиотаж по всему миру.

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