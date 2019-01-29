2019-01-29T08:02:32+03:00
Общество

Россияне признались, что во взрывах газа винят соседей и коммунальщиков

ВЦИОМ провел опрос на тему «Взрыв в Магнитогорске: кто виноват?»
Ася РОМАНЧУК
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Россияне склонны винить во взрывах газа коммунальщиков и соседейРоссияне склонны винить во взрывах газа коммунальщиков и соседейФото: REUTERS
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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске стал самым резонансным событием уходящего 2018 года. 31 декабря в одной из квартир сдетонировал газ – это основная версия правоохранителей – в итоге рухнул целый подъезд, под завалами погибли десятки человек. Существует вторая версия, которую обсуждают жители, случавшееся можно назвать терактом, но пока она не находит официального подтверждения у правоохранителей.

ВЦИОМ провел опрос «Взрыв в Магнитогорске: кто виноват?». Итоги оказались такими: 74% - не вызывает сомнений, что причиной взрыва в Магнитогорске стал бытовой газ. 44% опрошенных видят причиной трагедии халатное, неграмотное обращение с оборудованием, а в 30% случаях - плохое состояние газовых сетей.

Чаще всего в таких ситуациях виноваты сами жильцы, уверены респонденты. Многие вспоминают свои неблагополучных соседей. На эту версию пришлось 20% ответов. В Вторая по популярности версия – 19% - газовые службы. В 9% случаях винят местные власти и коммунальщиков, в 8% - управляющую компанию, которая обслуживает дом. При этом, по мнению 76%, власть адекватно отреагировала на произошедшее.

- Дело в том, что люди слишком хорошо знают об уровне изношенности коммунального хозяйства и неосторожности самих жильцов, искать экстраординарную причину для трагедии не приходится, - комментирует газете «Известия» гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Опрос проводился 10 января 2019 года, участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.

Корреспондент «КП» узнала фамилию владельца квартиры № 315 на втором этаже дома № 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске, в которой, судя по показаниям свидетеля, был эпицентр взрыва. Пожилой мужчина из дома напротив в шесть утра 31 декабря не спал и видел: пламя вырвалось из подъезда на уровне второго этажа.

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