Депутат Рады Береза, толкнувший журналистку Скабееву, не воспринимает угрозы в свой адрес всерьез

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-29T09:32:24+03:00

Украинский политик уверен, что ему не за что извиняться

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Продолжение получила скандальная и некрасивая история с поведением украинского политика Борислава Березы. 24 января во время работы в стенах ПАСЕ представители украинской делегации повели себя крайне неприлично.

Российская журналистка Ольга Скабеева попыталась задать вопрос в ходе интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Однако ее сначала толкнул редактор украинской «Европейской правды» Сергей Сидоренко. Затем ее грубо отпихнул депутат Верховной рады Борислав Береза, который после этого повернулся к журналистке спиной, преградив ей доступ к Геращенко. Скабеева пыталась урезонить украинского политика, призвав вести себя порядочно, как депутат, и как мужчина. Однако Береза вместо этого порадовался, что смог справиться с неудобной журналисткой, пожав руку и обняв Сидоренко, таким образом похвалив его за хамское поведение.

Депутат Рады толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ.Виноватым он себя не чувствует

Ольга Скабеева извинений не дождалась, отметив, что если есть справедливость, то возмутительное поведение украинской делегации рассмотрят на экстренно созванном Совете Европы. За российскую журналистку вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он потребовал, чтобы украинский депутат извинился, иначе найдется мужчина, который влепит ему пощечину.

Борислав Береза в интервью украинскому телеканалу «Громадське» прокомментировал свое поведение, заявив, что ему не за что извиняться. Когда журналисты посоветовали ему обзавестись охраной, Береза сказал, что не воспринимает угрозы в свой адрес всерьез.

«Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?», - отметил он.

Что касается слов Рамзана Кадырова, то украинский депутат отметил, что СБУ должно дать оценку, являются ли его слова угрозой.

«Я считаю, что если бы что-то было более-менее серьезное, они мне бы сообщили», - заявил Береза.

Ранее сайт kp.ru писал, что представители украинской делегации в ПАСЕ при виде Ольги Скабеевой стали выкрикивать бендеровские кричалки и отдали нацистский салют.