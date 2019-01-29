Суд арестовал на два месяца 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге друга

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-29T10:04:32+03:00

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В деле о жестоком поджоге, который закончился смертью 15-летнего московского школьника, появился подозреваемый. Это 16-летний парень, который был другом погибшего.

- Суд принял решение о его аресте сроком на два месяца, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Решение было вынесено в понедельник, 28 января. Однако пока обвинение несовершеннолетнему не предъявлено. Свою вину он не признает. Кроме того следователи сейчас допрашивают еще одного подростка, который тоже был на месте происшествия. Напомним, все произошло в ночь на пятницу, 25 января, в многоэтажном жилом доме на улице Берзарина.

Трое парней 15, 16 и 17 лет устроили посиделки на лестничной площадке. С собой у них было несколько бутылок пива, а еще керосин. Последний ребята, как вы догадываетесь, использовали не по назначению. Керосином была облита одежда школьника, после чего произошло возгорание. По одной из версий, поджечь парня могли друзья. Спустя несколько суток он умер в больнице.