2019-01-29T11:00:10+03:00
Общество

Минтруд предложил отменить обязательные медосмотры офисным сотрудникам

В ведомстве отметили, что работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда
Татьяна СЫКОВА
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В Минтруде считают, что работа на ПК не связана с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.В Минтруде считают, что работа на ПК не связана с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство труда РФ планирует внести поправки в трудовое законодательство.Согласно им, станет необязательным медицинский осмотр офисных сотрудников. Требования к клеркам проходить медобследование и периодические медицинские осмотры в ведомстве посчитали избыточными, поскольку работу за компьютером нельзя отнести к вредным и опасным условиям труда.

На данный момент изменения на законодательном уровне уже прорабатывается, предположительно, инициатива обретет силу в августе этого года, сообщается на портале нормативных правовых актов.

В Минтруде отметили, что во время работы на ПЭВМ люди подвергаются воздействию электромагнитного поля широкополосного спектра частот. Это касается работы по считыванию, вводу информации, работы в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени. Однако это не связано с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.

По действующему законодательству работодатели должны обеспечить своим офисным сотрудникам плановый медосмотр один раз в два года. Их должны обследовать в том числе неврологи и офтальмологи.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Минтруд проведет эксперимент по снижению бедности в четырех регионах. В его рамках будут выявлять нуждающиеся семьи и на основе социального контракта оказывать им адресную помощь.

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