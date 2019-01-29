Рост зарплат в 2019 году может составить 4-7 процентов

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-29T11:02:30+03:00

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Экономисты порадовали россиян – в 2019 году зарплаты будут расти. Повышение составил от 4 до 7 процентов. В 2020 году сохранится положительная тенденция, резюмируют эксперты Финансового университета при правительстве РФ.

К сожалению, рост зарплат вовсе не указывает на рост реальных доходов населения (зарплаты составляют лишь часть реальных располагаемых доходов). В 2019 году этот показатель затормозится и лишь к 2020 году опять будет наблюдаться рост.

- В годовом исчислении эта сумма составит 1 процент. В оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до 6-7 процентов. В целом же прирост экономики составляет 2 процента, - поясняет проректор Финансового университета Алексей Зубец.

Инфляция по итогам этого года будет на уровне 4 процентов. Все эти факторы указывают на то, что в ближайшие пару нет не стоит ждать интереса потребителей к большим покупкам.

Рубль по отношению к доллару показывает слабые позиции, эта ситуация продлится до середины 2019 года. И только во второй половине нынешнего года и в 2020 году возможен разворот тенденции в сторону укрепления рубля.

- Пока не наблюдается оснований для серьезного провала цен на рынке нефти. По нашим оценкам, нефтяные цены имеют все основания для роста, который может составить в 2019-2020 годах 30-40 процентов в годовом исчислении, - цитирует "Российская газета" слова эксперта.

Кстати, для ряда регионов экономический прогноз особенно хороший. В 2019 году можно ожидать экономический всплеск в Республике Крым и в Севастополе. А лидером по росту валового регионального продукта может стать Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область и Республика Саха (Якутия).

Вообще прогнозы на год вперед - дело, конечно, неблагодарное. Никто не может с точностью предсказать мировые катаклизмы, цены на нефть и о чем будет свежая порция твитов от Дональда Трампа. Но к некоторым запланированным событиям можно готовиться уже сейчас. «КП» составила памятку для тех, кто хочет быть заранее в курсе важных тем.