В Гидрометцентре спрогнозировали позднюю весну

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-29T11:27:35+03:00

Раннюю весну в этом году ждать не придется Фото: Иван ПРОХОРОВ

В этом году март будет зимним месяцем на территории центральной России

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Второй зимний месяц подходит к концу, но не стоит расслабляться. Синоптики прогнозируют, что на территории центральной России не стоит ждать потепления в ближайшие пару месяцев. Март в Москве тоже будет зимним, заключают в Гидрометцентре.

В последний зимний месяц и первый весенний погода будет преподносить сюрпризы и окажется очень изменчивой. Ожидаются огромные перепады температур: от - 20 до оттепели.

- Быстрое таяние снегов в этом году тоже не прогнозируется. Обычно в центре европейской территории он сходит в первой декаде апреля. Раньше этого срока он вряд ли растает. Дело в том, что помимо холодной погоды, продолжится и нарастание величины снежного покрова. Сугробы и сейчас не маленькие, а за два месяца они еще вырастут, - рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кстати, многолетние наблюдения температурного режима показывают, что зима в столице стала теплее на 2,5 градуса. Такие изменения произошли всего за 25 лет, этот период синоптики называют рекордно коротким.

На азиатской территории России, к которой относятся Урал, Сибирь и Дальний Восток, в феврале и марте традиционно стоит зимняя погода. В Якутии и Красноярском крае обычные для этих месяцев температуры - минус 20-30 градусов.

Что касется погоды на ближайшие дни, то жителям московского региона стоит ждать потепления. В столице будет до +2°С, мокрый снег и гололедица. А в четверг, 31 января, столбики термометров покажут от +1° до +3°С, в пятницу – около ноля, сообщает "Утро.ру".