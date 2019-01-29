2019-01-29T12:19:22+03:00
Спорт

Стало известно, из-за чего затянулся трансфер Паредеса в "ПСЖ"

Новый клуб никак не мог договориться с агентами аргентинца по поводу комиссионных
Дарья КРЫЛОВА
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Леандро Паредес играл за "Зенит", а теперь будет в ПСЖ.Леандро Паредес играл за "Зенит", а теперь будет в ПСЖ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Сине-бело-голубые» уже договорились с «парижанами» о трансфере своей главной звезды Леандро Паредеса во французский клуб, но трансфер не осуществлялся. Парижане не могли договориться с представителями игрока касательно выплаты комиссионных, причитающихся Паредесу.

По данным Le Parisien, контракт Паредеса рассчитан на 4,5 года, а переход оценивается в 47 миллионов евро, но в сторона игрока запрашивает большую сумму.

Ранее сообщалось, что 24-летний полузащитник «Зенита» покинул команду на сборах в Катаре и прилетел в Париж для подписания контракта.

Стоимость трансфера аргентинца составляет 47 миллионов ерво, в нынешнем сезоне Паредес провел за «Зенит» 22 матча, забил 5 голов и отдал 4 ассиста, что очень результативно для хавбека.

ПСЖ ввиду выбывшего на два месяца Неймара стремится закрыть трансфер как можно быстрее, планировалось объявить о трансфере нового игрока еще в понедельник 28 января, так что, скорее всего, клуб пойдет на уступки агентам игрока. Паредес должен был получить почетный восьмой номер и усилить центр полузащиты.

Зенит же опередил ПСЖ в этом плане и первым объявил о трансфере нового игрока взамен проданного: защитника украинского «Шахтёра» и сборной Украины Ярослава Ракицкого.

Сегодня ПСЖ наконец официально объявил о том, что Леандро Паредес пополнил ряды их игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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