Стало известно, из-за чего затянулся трансфер Паредеса в "ПСЖ"
«Сине-бело-голубые» уже договорились с «парижанами» о трансфере своей главной звезды Леандро Паредеса во французский клуб, но трансфер не осуществлялся. Парижане не могли договориться с представителями игрока касательно выплаты комиссионных, причитающихся Паредесу.
По данным Le Parisien, контракт Паредеса рассчитан на 4,5 года, а переход оценивается в 47 миллионов евро, но в сторона игрока запрашивает большую сумму.
Ранее сообщалось, что 24-летний полузащитник «Зенита» покинул команду на сборах в Катаре и прилетел в Париж для подписания контракта.
Стоимость трансфера аргентинца составляет 47 миллионов ерво, в нынешнем сезоне Паредес провел за «Зенит» 22 матча, забил 5 голов и отдал 4 ассиста, что очень результативно для хавбека.
ПСЖ ввиду выбывшего на два месяца Неймара стремится закрыть трансфер как можно быстрее, планировалось объявить о трансфере нового игрока еще в понедельник 28 января, так что, скорее всего, клуб пойдет на уступки агентам игрока. Паредес должен был получить почетный восьмой номер и усилить центр полузащиты.
Зенит же опередил ПСЖ в этом плане и первым объявил о трансфере нового игрока взамен проданного: защитника украинского «Шахтёра» и сборной Украины Ярослава Ракицкого.
Сегодня ПСЖ наконец официально объявил о том, что Леандро Паредес пополнил ряды их игроков.
ИСТОЧНИК KP.RU