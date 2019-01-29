2019-01-29T12:22:48+03:00
Общество

Росавиация хочет освободить авиакомпании от получения лицензии

Речь идет о перевозчиках, которые получили сертификат эксплуатанта
Татьяна СЫКОВА
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Сертификат эксплуатанта уже является разрешительным документом для перевозок.Сертификат эксплуатанта уже является разрешительным документом для перевозок.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По действующему законодательству для осуществления воздушных перевозок все авиакомпании должны получать лицензию Росавиации. Но для некоторых компаний в будущем она станет необязательной. Соответствующую инициативу уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Это касается тех компаний, которые имеют сертификат эксплуатанта. Поясняется, что это инициатива устранит дублирующие правовые нормы.

«Нормы, устанавливающие требования о лицензировании деятельности по перевозкам воздушным транспортом, предлагается признать утратившими силу», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Фактически в вопросах контроля за перевозчиками ничего не поменяется. Сертификат эксплуатанта также выдаёт Росавиация. Документ уже является разрешительным для перевозок и подтверждает соответствие авиакомпании-перевозчика лицензионным требованиям.

Ранее сайт kp.ru писал, что Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» совершать международные авиаперелеты. Полеты за границу попали под запрет после выявленных в ходе проверки нарушений. На воздушных судах нашли наполадки, которые не были время устранены.

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