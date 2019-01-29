2019-01-29T12:37:51+03:00
Наука

Ученые нашли способ взбодрить уставшие от борьбы с раком клетки

Специалисты нашли способ активизировать работу истощенного болезнью организма
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли способ защитить организм от ракаУченые нашли способ защитить организм от ракаФото: EAST NEWS
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Ученые нашли новый эффективный способ борьбы с онкологическими заболеваниями. Его смысл заключается в реактивации так называемых Т-клеток, которые истощены в борьбе с раком.

Как отмечают специалисты, одной из причин, почему человеческий организм может спасовать перед раком, является тот факт, что опухоль-инфильтрующие лимфоциты теряют энергию при атаке на злокачественные клетки. Ослабление Т-клеток происходит из-за того, что новообразование в организме больного активно поглощает глюкозу, лишая таким образом клетки необходимых для борьбы ресурсов.

Чтобы предотвратить это, ученые заставили клетки-защитники поглощать пируват - конечный продукт гликолиза. Это привело к повышению энергии в лимфоцитах и позволило клеткам снова вступить в борьбу с новообразованием, пишет сайт телеканала «Звезда».

На основе этих экспериментов специалисты изобрели препарат, способный взбодрить истощенные клетки. Медикамент уже прошел успешные испытания на лабораторных мышах. В ближайшее время эксперимент может быть проведен при участии людей, передает сетевое издание m24.ru.

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