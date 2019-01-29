2019-01-29T13:00:54+03:00
В мире

Франция приступила к созданию аналога российского комплекса «Авангард»

Первые испытания V-Max пройдут в 2021 году
Татьяна СЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Авангард» представляет собой твёрдотопливную межконтинентальную баллистическую ракету.«Авангард» представляет собой твёрдотопливную межконтинентальную баллистическую ракету.
Изменить размер текста:

Франция намерена создать гиперзвуковой планер V-Max, который сможет выполнять полёты на скорости более пяти чисел Маха (более 6000 километров в час). Ожидается, что он станет аналогом российского комплекса «Авангард».

Об амбициозном проекте сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли. Она отметила, V-Max конструируют инженеры компании Ariane Group интересах Вооружённых сил Франции. Согласно контракту, первые полигонные испытания комплекса продут до 2021 года, пишет Defense Aerospace.

«Многие страны закупают такое оружие, и у нас есть все необходимые навыки для его разработки», - отметила Парли.

Министр обороны Франции заявила, что три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН уже участвуют в разработке в этом направлении – это Китай, Россия и США.

Благодаря способности планировать и совершать различные манёвры, французский гиперзвуковой планер V-Max получит возможность прорыва систем противоракетной обороны.

Франция уже проводит исследования по гиперзвуковому двигателю в рамках модернизации своего ядерного сдерживания, но такой планер, изначально управляемый ракетой, привлекателен для военных миссий, поскольку его непредсказуемая траектория позволит ему избежать перехвата. Остальные технические характеристики комплекса ВВС Франции распространять не стали.

Ранее сайт kp.ru писал, что «Авангард» - российский ракетный комплекс стратегического назначения. Основой комплекса является гиперзвуковой маневрирующий боевой блок, запускаемый к цели с помощью межконтинентальной баллистической ракеты. Предназначен для прорыва противоракетной обороны противника. Предполагается, что скорость «Авангарда» составляет от 20 до 25 чисел Маха (по состоянию на 2018 год не существует ни одной системы, способной перехватывать даже базовые неманевренные гиперзвуковые боеприпасы при относительно низкой скорости в пять чисел Мах). Комплекс поступит на вооружение ВКС РФ в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Авангард", "Сармат" и "Кинжал": что такое новейшее русское оружие

Общая особенность новых видов вооружения (кроме подводного беспилотника) – преодоление позиционных районов ПРО с широкими возможностями маневрирования по курсу и высоте. Все видео, показанные Путиным - комбинация реальных съемок боевой техники и инфографики (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы гриппа атакуют россиян в этом году
Глава колумбийского МИД: Нам ничего неизвестно о причинах упоминания Колумбии в блокноте Болтона
Кража картины Куинджи спровоцировала гигантские очереди в Третьяковку
В США застрявшую в лифте уборщицу освободили только через три дня
Ученые нашли способ взбодрить уставшие от борьбы с раком клетки
Топ-менеджера Росгеологии уволили после скандального видео
Росавиация хочет освободить авиакомпании от получения лицензии
Пять человек пострадали при взрыве на коксохимическом заводе на Украине
Стало известно, из-за чего затянулся трансфер Паредеса в "ПСЖ"
В Минкульте заявили о подлинности похищенной картины Куинджи
В Гидрометцентре спрогнозировали позднюю весну
Рост зарплат в 2019 году может составить 4-7 процентов
Минтруд предложил отменить обязательные медосмотры офисным сотрудникам
В Раде назвали «Северный поток - 2» великим провалом украинских властей
Суд арестовал на два месяца 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге друга
Захарова прокомментировала запись Болтона о «пяти тысячах солдатах в Колумбии»
В Мексике прогремел второй взрыв из-за врезки в трубопровод
Депутат Рады Береза, толкнувший журналистку Скабееву, не воспринимает угрозы в свой адрес всерьез
Эксперты предрекают подорожание ОСАГО до уровня КАСКО
США планируют приостановить участие в ДРСМД 2 февраля
Правительство не поддерживает идею отказа от счетчиков тепла
В перестрелке в Техасе полицейские ликвидировали двух подозреваемых в наркоторговле
Россияне признались, что во взрывах газа винят соседей и коммунальщиков
Специалисты устранили сбой в работе Instagram
В России стали активно подделывать 2000-е купюры