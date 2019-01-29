Франция приступила к созданию аналога российского комплекса «Авангард»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-29T13:00:54+03:00

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Франция намерена создать гиперзвуковой планер V-Max, который сможет выполнять полёты на скорости более пяти чисел Маха (более 6000 километров в час). Ожидается, что он станет аналогом российского комплекса «Авангард».

Об амбициозном проекте сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли. Она отметила, V-Max конструируют инженеры компании Ariane Group интересах Вооружённых сил Франции. Согласно контракту, первые полигонные испытания комплекса продут до 2021 года, пишет Defense Aerospace.

«Многие страны закупают такое оружие, и у нас есть все необходимые навыки для его разработки», - отметила Парли.

Министр обороны Франции заявила, что три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН уже участвуют в разработке в этом направлении – это Китай, Россия и США.

Благодаря способности планировать и совершать различные манёвры, французский гиперзвуковой планер V-Max получит возможность прорыва систем противоракетной обороны.

Франция уже проводит исследования по гиперзвуковому двигателю в рамках модернизации своего ядерного сдерживания, но такой планер, изначально управляемый ракетой, привлекателен для военных миссий, поскольку его непредсказуемая траектория позволит ему избежать перехвата. Остальные технические характеристики комплекса ВВС Франции распространять не стали.

Ранее сайт kp.ru писал, что «Авангард» - российский ракетный комплекс стратегического назначения. Основой комплекса является гиперзвуковой маневрирующий боевой блок, запускаемый к цели с помощью межконтинентальной баллистической ракеты. Предназначен для прорыва противоракетной обороны противника. Предполагается, что скорость «Авангарда» составляет от 20 до 25 чисел Маха (по состоянию на 2018 год не существует ни одной системы, способной перехватывать даже базовые неманевренные гиперзвуковые боеприпасы при относительно низкой скорости в пять чисел Мах). Комплекс поступит на вооружение ВКС РФ в 2019 году.

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