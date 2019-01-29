Кража картины Куинджи спровоцировала гигантские очереди в Третьяковку

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-29T13:32:43+03:00

В сети уже шутят, что история с кражей – это удачная пиар-акция

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После громкого ЧП с кражей картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в Третьяковской галерее отмечают небывалый ажиотаж. Несмотря на будний день, жители и гости столицы, которые до этого не проявляли такого повышенного интереса к выставке работ Куинджи, скупают билеты и несколько часов стоят в очереди, чтобы попасть в Инженерный полк, где проходит экспозиция.

Напомним, работа русского живописца греческого происхождения была похищена в воскресенье, 27 января. Уже в понедельник, 28 января, после окончания первых следственных действий, Третьяковская галерея открыла свои двери и начала принимать посетителей. Уже тогда отметился большой интерес, который москвичи стали проявлять к культурному мероприятию.

Возвращенную картину больше не будут выставлять в рамках выставки в Третьяковке.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

По данным очевидцев, во вторник, 29 января, очередь в Третьяковку начиналась уже с Большого Толмачевского переулка. Это спровоцировало волну шуток, что история с кражей – это удачная пиар-акция с целью привлечения аудитории. Однако посетителям выставки придется ограничиться другими произведениями великого мастера, украденное полотно вернется в Питер, на экспозиции его больше не представят.

Ранее сайт kp.ru писал, что момент похищения попал на видео, мужчина спокойно снял полотно на глазах свидетелей и удалился. Позже 32-летнего подозреваемого Дениса Чуприкова задержали в Подмосковье, картину обнаружили в недостроенном здании, где он ее спрятал. В Минкультуре сообщили, что полотно осмотрели эксперты, сомнений в ее подлинности нет. 30 января «Ай-Петри. Крым» передадут сотрудникам Русского музея, в госфондах которого она числится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688526" frameborder="0"></iframe> Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.