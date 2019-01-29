2019-01-29T13:43:17+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы гриппа атакуют россиян в этом году

По данным ведомства прививки в этом сезон сделали 4% населения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Прививку от гриппа сделали более 70,8 млн человекПрививку от гриппа сделали более 70,8 млн человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Выявленные в результате лабораторных исследований вирусы гриппа полностью соответствуют штаммам, которые в этом сезоне прививались населения. Никаких сезонных мутаций в этом году не наблюдается. Об этом завила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день по результатам исследований наших референс-центров мы можем сказать, что выявляемые вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам и в исследованных вирусах гриппа каких-либо мутаций, приводящих к изменению свойств вирусов гриппа, обнаружено не было», - цитирует главу ведомства сайт телеканала «Звезда».

На сегодняшний день специалисты преимущественно выявляют вирусы гриппа AH1N1 пандемического типа. Доля такой разновидности заболевания составляет 35%. Кроме того в этом сезоне встречаются вирусы типа AH3N2 - 27%, и самый редко встречающийся тип вируса - В.

Как отметили в Роспотребнадзоре, на сегодняшний день прививку от гриппа сделали свыше 70,8 миллиона человек, что составляет почти половину населения страны.

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